Москвич устроил заезд на двери от шкафа

На юго-востоке Москвы мужчина соорудил транспортное средство из двери от шкафа и устроил заезд по дорогам города. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал "Москва М125", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о районе Марьино. На записи, снятой пассажиркой проезжавшего мимо авто, можно увидеть, что мужчина, кроме двигателя, оборудовал необычное транспортное средство сиденьем, на которое повесил рюкзак. Судя по видео, необычное средство передвижения может развивать довольно большую скорость. "Еще и догнать не можем! Красавчик", - со смехом прокомментировала происходящее в кадре автор ролика.