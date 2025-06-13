Пезешкиан выступит с обращением к народу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшее время выступит с обращением к народу в связи с атакой Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещённой в официальном аккаунте президента в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что после атаки президент взял ситуацию под контроль и было проведено специальное заседание Кабинета министров.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица. Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом. В то же время иранская сторона заявляет о планах провести ответный удар по Израилю.

Ранее мы сообщали, что генсек НАТО призвал к деэскалации на Ближнем Востоке.