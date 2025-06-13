Генсек НАТО призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Глава НАТО Марк Рютте высказался о действиях Израиля и призвал союзников, включая США, снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, Рютте заявил, что авиаудар по Ирану был односторонней акцией Израиля, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул: "Это одностороння акция со стороны Израиля. Союзники по НАТО, и в первую очередь США, должны способствовать деэскалации, и, я знаю, они это уже делают".

Генсек НАТО добавил, что НАТО не считает, что мир стал ближе к ядерной войне из-за удара Израиля по Ирану. "Нет, нет, мы не там. Все страны НАТО уже работают над деэскалацией", - сказал он.

Рютте сделал это заявление на пресс-конференции в Стокгольме, где он принимает участие во встрече Бильдербергского клуба.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Тегерану в ночь на 13 июня. В результате удара погибли главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном.

Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран и направил письмо в ООН с требованием осудить удары Израиля.