В Израиле массово скупают все продукты в магазинах

Израильтяне готовятся к анонсированной премьер-министром Биньямином Нетаньяху "затяжной войне".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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Ранее Нетаньяху в своем обращении назвал первый удар по Ирану "удачным". Он сказал, что "не бывает войн без цены, и предстоит долгое пребывание на передовой, гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор".