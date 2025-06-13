https://news.day.az/world/1760187.html В Израиле массово скупают все продукты в магазинах - ВИДЕО Израильтяне готовятся к анонсированной премьер-министром Биньямином Нетаньяху "затяжной войне". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В магазинах с полок сметают продукты и товары первой необходимости. Израильская больница "Рамбам" переоборудует в отделение неотложной помощи подземную парковку (видео 3).
В Израиле массово скупают все продукты в магазинах - ВИДЕО
Израильтяне готовятся к анонсированной премьер-министром Биньямином Нетаньяху "затяжной войне".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В магазинах с полок сметают продукты и товары первой необходимости.
Израильская больница "Рамбам" переоборудует в отделение неотложной помощи подземную парковку (видео 3).
Ранее Нетаньяху в своем обращении назвал первый удар по Ирану "удачным". Он сказал, что "не бывает войн без цены, и предстоит долгое пребывание на передовой, гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор".
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