Мощный взрыв прогремел в одном из крупнейших городов Ирана

В иранском городе Тебриз произошел мощный взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство Mehr.

"Несколько минут назад совершена атака на районы вокруг Тебриза", - цитирует агентство Mehr. По данным СМИ, взрывы были слышны в районе второй базы Шекари.

В минувшую ночь Израиль начал военную операцию против Ирана, получившую название "Ам Калави" ("Нация львов"). Силы обороны Израиля нанесли авиаудары по одному из основных объектов иранской ядерной инфраструктуры - заводу по обогащению урана в Натанзе. Помимо этого, несколько взрывов были зафиксированы и в Тегеране, столице Ирана. Представители Армии обороны Израиля сообщили, что для нанесения ударов по 100 целям на территории Ирана было привлечено порядка 200 боевых самолетов.

В настоящий момент атаки продолжаются. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий и выражает обеспокоенность в связи с риском эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее ключевым этапом в истории страны.