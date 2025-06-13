https://news.day.az/world/1760196.html ВВС Израиля нанесли авиаудар по ракетному объекту КСИР - ВИДЕО ВВС Израиля нанесли авиаудар по ракетному объекту КСИР в городе Шираз. Как передает Day.Az, сообщается, что вторая волна израильских авиаударов обрушилась на город Шираз, расположенный на юго-западе Ирана. По данным иранских государственных СМИ, было уничтожено военное производственное предприятие, занимающееся изготовлением ракет.
ВВС Израиля нанесли авиаудар по ракетному объекту КСИР - ВИДЕО
ВВС Израиля нанесли авиаудар по ракетному объекту КСИР в городе Шираз.
Как передает Day.Az, сообщается, что вторая волна израильских авиаударов обрушилась на город Шираз, расположенный на юго-западе Ирана.
По данным иранских государственных СМИ, было уничтожено военное производственное предприятие, занимающееся изготовлением ракет.
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