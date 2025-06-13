ВВС Израиля нанесли авиаудар по ракетному объекту КСИР

ВВС Израиля нанесли авиаудар по ракетному объекту КСИР в городе Шираз.

Как передает Day.Az, сообщается, что вторая волна израильских авиаударов обрушилась на город Шираз, расположенный на юго-западе Ирана.

По данным иранских государственных СМИ, было уничтожено военное производственное предприятие, занимающееся изготовлением ракет.