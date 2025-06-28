https://news.day.az/world/1764074.html Увлекшийся телефоном рабочий зашел в пустую шахту лифта и упал - ВИДЕО В Китае мужчина во время рабочего дня отвлекся на телефон и не заметил, как зашел в пустую шахту лифта. Об этом сообщает Baza в своем Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На видео попал момент, когда мужчина, сильно увлекшись информацией в телефоне, заходит в пустую шахту лифта и пропадает.
Увлекшийся телефоном рабочий зашел в пустую шахту лифта и упал - ВИДЕО
В Китае мужчина во время рабочего дня отвлекся на телефон и не заметил, как зашел в пустую шахту лифта. Об этом сообщает Baza в своем Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На видео попал момент, когда мужчина, сильно увлекшись информацией в телефоне, заходит в пустую шахту лифта и пропадает. В результате произошедшего он упал вместе с ручным погрузчиком. Как отмечает издание, в результате случившегося мужчина не выжил.
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