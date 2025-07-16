США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить почти 500 тонн печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана. Об этом сообщает издание Atlantic со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что при бывшем президенте США Джо Байдене Агентство по международному развитию (USAID) потратило порядка $800 тыс. на печенье, которое до сих пор хранится на складе в Дубае (ОАЭ). После того как администрация Трампа заморозила предоставление помощи другим странам, сотрудники USAID просили одобрить дальнейшие поставки печенья, но ответа не получили. Тем временем у продукта истекает срок годности.

В Вашингтоне распорядились сжечь продовольствие вместо того, чтобы отправить его беднякам. Эта еда предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, говорится в статье.

Согласно Atlantic, этого печенья хватило бы, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели. Расходы на уничтожение еды составят $130 тыс. из налогов американских граждан.