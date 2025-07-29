У берегов Ливии судно с мигрантами потерпело крушение

- более 10 человек погибли

18 мигрантов погибли и 50 пропали без вести после крушения лодки у берегов Тобрука в Ливии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции.

"Ливия продолжает оставаться важным транзитным пунктом для беженцев и мигрантов. Мигранты сталкиваются с эксплуатацией, насилием и опасностями", - говорится в сообщении.

После свержения Каддафи в 2011 году Ливия стала одним из основных транзитных пунктов для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.