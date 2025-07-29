https://news.day.az/world/1770896.html У берегов Ливии судно с мигрантами потерпело крушение - более 10 человек погибли 18 мигрантов погибли и 50 пропали без вести после крушения лодки у берегов Тобрука в Ливии. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции. "Ливия продолжает оставаться важным транзитным пунктом для беженцев и мигрантов.
У берегов Ливии судно с мигрантами потерпело крушение - более 10 человек погибли
18 мигрантов погибли и 50 пропали без вести после крушения лодки у берегов Тобрука в Ливии.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции.
"Ливия продолжает оставаться важным транзитным пунктом для беженцев и мигрантов. Мигранты сталкиваются с эксплуатацией, насилием и опасностями", - говорится в сообщении.
После свержения Каддафи в 2011 году Ливия стала одним из основных транзитных пунктов для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.
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