https://news.day.az/world/1814907.html Лапландия превратилась в живую зимнюю сказку - ФОТО Лапландия сейчас выглядит как настоящая зимняя страна чудес. Как передает Day.Az, в районе финского Куусамо природа показала всю свою суровую красоту: высокие сугробы, деревья, полностью покрытые снегом, и мороз около -20°.
