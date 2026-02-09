Лапландия превратилась в живую зимнюю сказку

Лапландия сейчас выглядит как настоящая зимняя страна чудес.

Как передает Day.Az, в районе финского Куусамо природа показала всю свою суровую красоту: высокие сугробы, деревья, полностью покрытые снегом, и мороз около -20°.