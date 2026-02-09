Россия погрузится во мрак в пятницу, 13-го

С пятницы, 13 февраля, в Центральную Россию придет оттепель, однако погода будет мрачной.

Как передает Day.Az, об этом предупредил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Потепление продержится до воскресенья, 15 февраля. Температура составит минус 3 - плюс 2 градуса днем и минус 1 - минус 6 градусов ночью - на 2-4 градуса выше климатической нормы.

При этом, по словам Вильфанда, россиян ожидают неприятные последствия зимней оттепели.

"Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах", - объяснил специалист.

Он добавил, что на следующей неделе вновь станет холоднее. Температура может снизиться до минус 5 - минус 10 градусов ночью и минус 2 - минус 5 градусов днем.