https://news.day.az/world/1816254.html Драматичное видео спасения собаки в Турции Драматичное видео спасения собаки из Турции - животное едва не утонуло во время сильного наводнения в Аланье. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Двое мужчин, спасавшиеся от воды на крыше, несколько минут пытались затащить к себе огромного пса, которого едва не унесло сильным потоком. В итоге им это удалось.
Драматичное видео спасения собаки в Турции
В Сети появились кадры спасения собаки в Турции - животное едва не утонуло во время сильного наводнения в Аланье.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Двое мужчин, спасавшиеся от воды на крыше, несколько минут пытались затащить к себе огромного пса, которого едва не унесло сильным потоком. В итоге им это удалось.
Как пишут местные СМИ, сильный ливень, продолжавшийся с ночи, затопил сразу несколько городов в провинции Анталья. Из-за повышения уровня реки Дим под воду ушли целые районы - дома, магазины и фруктовые сады. Власти отменили занятия в школах и выпустили предупреждение о необходимости эвакуации из подвалов и первых этажей зданий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре