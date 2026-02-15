Драматичное видео спасения собаки в Турции

В Сети появились кадры спасения собаки в Турции - животное едва не утонуло во время сильного наводнения в Аланье.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Двое мужчин, спасавшиеся от воды на крыше, несколько минут пытались затащить к себе огромного пса, которого едва не унесло сильным потоком. В итоге им это удалось.

Как пишут местные СМИ, сильный ливень, продолжавшийся с ночи, затопил сразу несколько городов в провинции Анталья. Из-за повышения уровня реки Дим под воду ушли целые районы - дома, магазины и фруктовые сады. Власти отменили занятия в школах и выпустили предупреждение о необходимости эвакуации из подвалов и первых этажей зданий.