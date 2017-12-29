В Анкаре произошло крупное ДТП , есть погибшие, много раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
29 декабря 2017 12:45 390
11:57
В Анкаре на одной из магистралей перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли два и ранены 20 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Причины произошедшего пока неизвестны.
Все пострадавшие являются гражданами Турции.
Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.
Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.
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12:45
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