Назван самый маленький смартфон-флагман 2018 года - ВИДЕО

При этом производительность весьма скромного по размерам гаджета - средняя ("тяжелые" игры он все-таки не потянет), а вот ценник - чуть выше среднего, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

У SonyXperiaXZ2 Compact диагональ экрана всего 5 дюймов (это 12,7 сантиметров). Камера с разрешением в 19 мегапикселей, фазовый фокус и светодиодную вспышку. Причем, уже протестировавшие девайс блогеры отмечают, что фотографирует устройство хорошо даже при недостаточной освещенности. Интересны и еще две опции этого телефона - замедленная запись в 1080p и съемка в 4K HDR, - передает ФАН.

Корпус сделан из пластика и доступен в черном, серебристом, зелёном и розовом цветовых решениях.

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