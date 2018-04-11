Хуситы атаковали аэропорт и нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Мятежники-хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах") нанесли авиудары по аэропорту и предприятиям нефтяной компании Saudi Aramco, расположенным на территории Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил в среду телеканал Al-Manar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты. Обстрелам подверглись Международный аэропорт Абха в провинции Асир, а также объекты Saudi Aramco в провинции Джизан.

Ущерб, полученный в результате нападения, пока не известен. Официальной реакции или комментариев из Эр-Рияда пока не поступало.

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