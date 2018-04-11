Хуситы атаковали аэропорт и нефтяные объекты в Саудовской Аравии
11 апреля 2018 12:00 225
Мятежники-хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах") нанесли авиудары по аэропорту и предприятиям нефтяной компании Saudi Aramco, расположенным на территории Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил в среду телеканал Al-Manar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты. Обстрелам подверглись Международный аэропорт Абха в провинции Асир, а также объекты Saudi Aramco в провинции Джизан.
Ущерб, полученный в результате нападения, пока не известен. Официальной реакции или комментариев из Эр-Рияда пока не поступало.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:18 168
Китай вернул в США тонны мусора
-
09:57 6 347
-
10 Апр. 14:20 5 969
-
10 Апр. 21:54 3 105
-
10 Апр. 13:35 2 968
-
10 Апр. 15:47 2 940