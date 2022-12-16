В сети показали Tesla Cybertruck со встроенной палаткой и кинотеатром

Компания Space Campers представила сборную палатку, которую можно установить на электропикап Tesla Cybertruck, превратив его в полноценный фургон для кемпинга. Об этом сообщает портал Finance Yahoo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, палатка крепится на верхнюю часть автомобиля, создавая дополнительное спальное место или место для хранения. Из кровати можно сделать диван, подняв один из краев и установив его в стоячее положение. К "крыше" палатки можно примагнитить светильники для чтения.

Кроме того, кровать можно сложить и превратить ее в мобильный офис со своим столом и местом для сидения. Также доступны и развлекательные функции - палатку можно использовать как холст, на котором можно смотреть кино при помощи встроенного проектора.

Стоимость такого дополнения к Cybertruck составляет $24 тыс. (около 1,5 млн руб.). Сообщается, что первая партия товара была полностью распродана и следующий заказ можно будет сделать только в 2024 году.