Представлен новый Volkswagen Bora 300TSI

На проходящем в эти дни автосалоне в Гуанчжоу официально представили седан Bora 300TSI, который производится совместным предприятием FAW-Volkswagen, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый автомобиль снащен двигателем Volkswagen EA211 1.5TSI evo2 и с максимальной мощностью 160 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм. Кроме того, в двигателе используются прямой впрыск топлива под давлением 350 бар и цикл Миллера, которые улучшают экономичность автомобиля.

Автомобиль получил небольшие изменения в экстерьере, а внутри установлены новая ЖК-панель приборов, парящий центральный экран управления и трехспицевое рулевое колесо. Также мы видим физические кнопки управления климат-контролем и рычаг АКПП.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4672, 1815 и 1478 мм соответственно, а колесная база - 2688 мм, он по-прежнему позиционируется как автомобиль А-класса.

Продажи в Китае начнутся в первом квартале этого года.