Как определить скрученный пробег автомобиля

Для того чтобы определить, что пробег скручен, совсем необязательно подключать к машине специальное оборудование. Это можно сделать по визуальному состоянию автомобиля и другим косвенным признакам. Как передает Day.Az, об этом заявил iReactor автоэксперт Василий Кисенков.

"Если мы, допустим, возьмем BMW X5, то там пробег попросту не скрутишь. Его определяют в основном по косвенным признакам, поэтому иногда специалистам даже помощь компьютера не нужна, чтобы сделать вывод, что пробег скручен", - рассказал Василий Кисенков.

По словам эксперта, определить истинный пробег можно даже визуально - например, по состоянию салона, которому свойственно изнашиваться в процессе эксплуатации независимо от материалов его отделки.

"По тканевому салону гораздо проще определяется примерная величина пробега, потому что ткань начинает затираться только после 150-200 тыс. км, а на коже следы износа появляются намного раньше. Но на старых моделях BMW, например, кожа очень плотная, поэтому определить пробег по состоянию кресел в этих автомобилях будет тяжелее", - пояснил Василий Кисенков.

Не стоит обходить вниманием и тормозные диски. По сути, это "расходник", но если заявленный пробег равен 30 тыс. км, а они уже стерты "в ноль", то, скорее всего, реальные цифры на одометре в два раза больше, либо же на машине очень активно ездили, отметил специалист.

Кисенков добавил, что еще большие сомнения в подлинности пробега были бы в том случае, если бы были стерты задние тормозные диски, которые обычно "ходят" дольше передних. В любом случае, для объективности требуется комплексная оценка состояния автомобиля, считает он.

"Этих нюансов огромнейшее количество. Делать вывод на основе состояния руля, когда сиденья идеальные, тоже не совсем корректно. Нужно смотреть в совокупности: подключать компьютер, осмотреть ручку КПП, педаль тормоза, заводские коврики или нет. То есть, если пробег 100 тыс., при этом педаль тормоза стерта, а на коврике дырка, то можно предположить, что там все 200", - заключил Василий Кисенков.