Cadillac подготовил для Китая новое поколение CT6, снятого с выпуска в США

Cadillac, прекративший выпуск седана CT6 в США в 2020 году, представил обновленную версию этой модели для китайского рынка. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне новый CT6 напоминает концепт Escala, показанный на "Конкурсе элегантности" в Пеббл-Бич в 2016 году. Новый автомобиль сохранил пропорции кузова, характерные для предыдущей версии седана. Новый CT6 построен на заднеприводной платформе с симметричной развесовкой по осям 50:50. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 233 л.с. с турбонаддувом, а также 10-ступенчатой коробкой передач.

Среди опций - подвеска Magnetic Ride Control с переменной жесткостью, а также цифровое зеркало заднего вида и 33-дюймовый экран, объединяющий функционал панели приборов и дисплея медиасистемы. На китайском рынке новый CT6 2024 модельного года стоит от 359,7 тыс. юаней.