Hyundai Santa Fe 2024 показался странным

Даже раздутые "ноздри" последних BMW не казались настолько противоречивыми в автомобильном дизайне, как новейший Hyundai Santa Fe 2024. Несколько дней назад автомобиль показали на официальных рендерах, а сейчас появились живые фото. И вопросов к его дизайну стало даже больше, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Передняя часть с фарами с рисунком в виде буквы H смотрится вполне органично, а вот дальше что-то непонятное. Боковая часть за счёт длинного багажника и длинного заднего свеса смотрится грузно. Арки большие и оттого двойные: верхняя часть окрашена в цвет с кузовом, нижняя - неокрашенная. Боковое остекление багажника заканчивается, судя по всему, глухой вставкой. Почему нельзя было продлить дальше стекло, непонятно. В профиль Hyundai Santa Fe 2024 здорово напоминает Land Rover Defender 130.

Задняя часть (дверь багажника и бампер) выглядят пусто из-за того, что фары спрятаны за затемнёнными рассеивателями. Это похоже на какой-то минивэн или даже грузовик.

Пускай дизайн и странный, но новая машина явно больше предшественника, и она предложит больше пространства для пассажиров заднего (третьего) ряда. Все технические подробности узнаем в начале августа, когда состоится официальная премьера внедорожника.