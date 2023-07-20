Hyundai Santa Fe 2024 показался странным
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Даже раздутые "ноздри" последних BMW не казались настолько противоречивыми в автомобильном дизайне, как новейший Hyundai Santa Fe 2024. Несколько дней назад автомобиль показали на официальных рендерах, а сейчас появились живые фото. И вопросов к его дизайну стало даже больше, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Совершенно новый Hyundai Santa Fe 2024 впервые засняли вживую. На фото он кажется ещё более странным, чем на рендерах

Передняя часть с фарами с рисунком в виде буквы H смотрится вполне органично, а вот дальше что-то непонятное. Боковая часть за счёт длинного багажника и длинного заднего свеса смотрится грузно. Арки большие и оттого двойные: верхняя часть окрашена в цвет с кузовом, нижняя - неокрашенная. Боковое остекление багажника заканчивается, судя по всему, глухой вставкой. Почему нельзя было продлить дальше стекло, непонятно. В профиль Hyundai Santa Fe 2024 здорово напоминает Land Rover Defender 130.

Совершенно новый Hyundai Santa Fe 2024 впервые засняли вживую. На фото он кажется ещё более странным, чем на рендерах

Совершенно новый Hyundai Santa Fe 2024 впервые засняли вживую. На фото он кажется ещё более странным, чем на рендерах

Задняя часть (дверь багажника и бампер) выглядят пусто из-за того, что фары спрятаны за затемнёнными рассеивателями. Это похоже на какой-то минивэн или даже грузовик.

Совершенно новый Hyundai Santa Fe 2024 впервые засняли вживую. На фото он кажется ещё более странным, чем на рендерах

Совершенно новый Hyundai Santa Fe 2024 впервые засняли вживую. На фото он кажется ещё более странным, чем на рендерах

Пускай дизайн и странный, но новая машина явно больше предшественника, и она предложит больше пространства для пассажиров заднего (третьего) ряда. Все технические подробности узнаем в начале августа, когда состоится официальная премьера внедорожника.