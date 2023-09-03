BMW представила удлиненный кроссовер X5

Компания BMW представила на китайском моторшоу в Чэнду удлиненную версию кроссовера X5. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба немецкого производителя.

Длина новинки на 13 сантиметров больше, чем у BMW X5, доступной на других мировых рынках. Кроссовер получил удлиненные задние двери для облегчения посадки в салон, за счет увеличения колесной базы у задних пассажиров появилось больше пространства для ног.

Модификация BMW X5 xDrive30Li оснащается двухлитровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 258 л.с., а xDrive40Li - 380-сильный 3,0-литровым шестицилиндровым мотором. Оба агрегата работают с 46-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода. Обновленная модель получила более узкие фары, новую решетку радиатора с подсветкой и единый блок с цифровой приборной панелью и мультимедиа-системой.