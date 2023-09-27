Mercedes-AMG представил новый кроссовер GLC Coupe

Mercedes-AMG представил новый кроссовер GCL Coupe в двух модификациях, о чем сообщила пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Внешне отличить Mercedes-AMG GLC Coupe от стандартного кроссовера можно по оригинальной решетке радиатора Panamericana, немного измененному переднему бамперу, оригинальным колесным дискам и четырем патрубкам выхлопной системы.

Кроме того, инженеры компании серьезно поработали над ходовой частью, которая получила адаптивные стабилизаторы и научилась подруливать задней осью. Также в оснащение автомобиля входят улучшенные тормоза.



Теперь для модели не положены бензиновые V6 и V8. Она оснащается исключительно гибридными силовыми установками. Начальной версией станет Mercedes-AMG GLC 43 Coupe с двухлитровым турбомотором мощностью 421 л.с. и 500 Н·м крутящего момента, в паре с которым работает 48-вольтовый 14-сильный стартер-генератор. Разгон до сотни занимает 4,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Привод - полный.

Топовый Mercedes-AMG GLC 63 SE Performance Coupe оснащается двухлитровым турбодвигателем, который будет дополняться 204-сильным электромотором на задней оси. Суммарная мощность - 680 л.с. и 1020 Н·м крутящего момента. До первой сотни GLC 63 SE Performance Coupe способен разгоняться за 3,5 с. Максимальная скорость - 275 км/ч. При этом на электричестве модель сможет преодолеть до 12 км.