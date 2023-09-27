Rolls-Royce представил уникальную специальную версию Phantom Inspired by Cinque Terre, при создании которой дизайнеры вдохновлялись Итальянской Ривьерой и местными винами, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Уникальный Phantom имеет синий кузов цвета Ligurian. Гроздья винограда украшают различные части кузова. Салон оформлен сочетанием кожи Grace White и Navy Blue с отделкой Jasmine. Гроздья винограда также присутствуют на вышивке задних дверей, на каждую из которых требуется 9 215 стежков. Специальная обивка потолка Starlight включает в себя вышитую карту Италии, состоящую из 14 338 отдельных стежков.

Cinque Terre в переводе означает "пять земель". Этот термин относится к деревням на скалах Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре в итальянской Лигурии в северной части страны, граничащей со Средиземным морем. Эти города славятся рыбной ловлей и террасными виноградниками на холмах. Салон украшен произведениями картинами, вдохновленными пятью деревнями. Одна из них находится на приборной панели. Другая находится в перчаточном ящике.

Последний раз Rolls-Royce обновлял Phantom в 2022 году. Он получил обновленную решетку радиатора с полированной верхней планкой и подсветкой. В фарах установлены звездочки с вырезанной лазером рамкой.

Салон получил новый вариант тканевой обивки задних сидений, включающий сочетание материалов итальянского производства и бамбукового волокна. На нем был изображен узор с абстрактной интерпретацией эмблемы бренда Spirit of Ecstasy. Rolls также сделал руль толще и придал Spirit of Ecstasy трехмерный эффект.

При обновлении седана бренд не внес никаких изменений в силовую установку. Phantom оснащен 6,75-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом.