Улучшения у роскошного внедорожника Bentley Bentayga

Bentley представляет ряд усовершенствований для своего роскошного внедорожника Bentayga, который, как сообщает компания, в настоящее время находится во втором поколении. Вскоре модель Bentayga будет доступна с расширенным набором вариантов внешней настройки, новыми функциями салона и улучшенными системами безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Одним из наиболее значительных дополнений является система рулевого управления всеми колесами, улучшающая управляемость и маневренность при одновременном уменьшении радиуса поворота. Теперь она входит в стандартную комплектацию моделей Bentayga Azure и S и является дополнительной опцией для других моделей.

Кроме того, добавлены максимально комфортные "самолётные" кресла (Airline Seat Specification), которые регулируются в 22 направлениях и оснащены "системой автоматического определения климата". Система, которая измеряет температуру пассажира и влажность поверхности каждые 25 мс и регулирует обогрев, вентиляцию или и то, и другое одновременно, теперь будет доступна на всех вариантах Bentayga.

Британский внедорожник также получил дополнительные функции помощи водителю: к линейке присоединились интеллектуальная система помощи при парковке, 3D Surround View и Emergency Assist. Приборная панель водителя теперь предлагает три новых стиля циферблата. На экране отображаются обновления состояния функций помощи и визуализация дороги в реальном времени.

Добавлены новые коврики для салона, на 100% изготовленные из переработанного нейлона. Кроме того, Bentley представляет аудиосистему Bang & Olufsen for Bentley с более качественным звуком и решетками динамиков с подсветкой.

Добавили дистанционное управление, которое позволяет маневрировать автомобилем с помощью смартфона на расстоянии до 3,5 м. Комфорт внутри повышен благодаря усовершенствованной системе кондиционирования воздуха, которая контролирует и регулирует качество воздуха. Система предвидит повышенное загрязнение в туннелях и соответственно переключается в режим рециркуляции.

Недавно автопроизводитель представил флагманского представителя семейства Bentayga, который на данный момент является его самым продаваемым продуктом. Bentayga Mulliner с удлиненной колесной базой получил эксклюзивные разработки от Mulliner.