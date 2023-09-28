Skoda раскрыла внешность нового поколения кроссовера Kodiaq

Чешская компания Skoda показала новое поколение кроссовера Kodiaq на официальных эскизах. Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, полноценная премьера новинки состоится 4 октября 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Автомобиль отличается от предыдущей генерации более крупным бампером, решеткой радиатора, колесными арками, силуэтом, оригинальными колесными дисками, а сзади установлены С-образные фонари, соединенные в единый элемент светодиодной полосой.

Кроме того, на Kodiaq появятся матричные фары. Также на крышке багажника будет установлена надпись "Skoda" вместо традиционного логотипа.

В основе модели будет лежать модернизированная платформа MQB evo. Технические характеристики пока не раскрываются, но не исключено, что силовые агрегаты будут аналогичны следующему поколению флагманского Superb, который будет оснащаться бензиновыми, дизельными и гибридными установками.