Кроссовер Kia EV9 2024 можно купить за доступную цену

Kia объявила стоимость своего большого трехместного электрического кроссовера EV9 2024: базовая заднеприводная версия оценена в 54,9 тыс. долларов. И, как оказалось, это очень дешево: столь крупных электрических кроссоверов в США за такие деньги не сыскать, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Базовый Kia EV9 2024 - машина довольно компромиссная. Да, он большой, да, комфортный, да, "зеленый". Но привод - задний, мощность - всего 215 л.с., а тяговая батарея емкостью 76,1 кВт·ч обеспечивает запас хода всего 359 км. То есть это машина не для путешествий, а скорее для soccer mom - возить детей в школу и на разные кружки, ездить из пригорода в город за покупками и выезжать на пикники.

Само собой, только одной версией дело не ограничивается: у Kia EV9 будут более мощные и более "дальнобойные" варианты под названиями Light Long Range, Wind, Land and GT-Line с тяговой батареей 98,8 кВт·ч, но их стоимость пока не объявлена.

Цена базового Kia EV9 оказалась на уровне сравнимого по размерам бензинового внедорожника Telluride. Но учитывая, что электромобили обычно заметно дороже, Kia сделала хорошее ценовое предложение, пускай и ценой урезания характеристик. Для сравнения, из чисто электрических моделей ближайший аналог - это Rivian R1S за 78 тыс. долларов. Правда, он полноприводный. Но можно думать, что и полноприводный Kia EV9 окажется гораздо дешевле Rivian R1S.