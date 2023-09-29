Haval Raptor стал хитом до начала продаж

Компания Haval официально объявила, что её совершенно новая гибридная модель внедорожника Raptor с подключаемым модулем поступит в продажу 10 октября в Китае. Raptor входит в серию Haval Dragon. Предварительные продажи Raptor уже начались по цене от 21 900 долларов. Объём предзаказов превысил 10 000 единиц в течение первых 10 дней после открытия, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

С 22 по 24 сентября в Пекине, Китай, прошла презентация по кастомизации Haval Raptor, на которой были продемонстрированы 11 кастомизированных Haval Raptor.

Автомобиль имеет кузов с габаритами 4680 × 1916 × 1822 мм при колёсной базе 2738 мм. Кроме того, внешнее запасное колесо увеличивает длину автомобиля ещё на 120 мм, в результате чего его длина составляет 4800 мм. Клиренс равен не менее 170 мм при полной загрузке. Он увеличивается до 200 мм в незагруженном состоянии, а глубина преодолеваемого брода равна 560 мм. Объём багажника составляет 586 л, его можно увеличить до 1404 л, сложив задние сиденья.

Haval Raptor будет предлагать две версии: базовую и мощную, на основе гибридной системы Hi4 от Great Wall Motors, состоящей из двигателя объёмом 1,5 л и двух электродвигателей. Базовая версия отличается комбинированной мощностью 377 л.с. и батареей ёмкостью 19,09 кВт•ч, что обеспечивает запас хода на чистой электротяге 102 км. Старшая версия предлагает комбинированную мощность 383 кВт в сочетании с аккумуляторной батареей ёмкостью 27,54 кВт•ч, что обеспечивает запас хода на чистой электротяге 145 км. У обеих версий комбинированный крутящий момент 750 Н•м. Расход топлива составит около 6 л на 100 км.

Система помощи при вождении Haval Raptor поддерживается 11 датчиками, есть адаптивный круиз-контроль. Haval Raptor будет оснащён системой Cafe Intelligent Cockpit с 12,3-дюймовой полноэкранной приборной панелью и 14,6-дюймовым центральным элементом управления, а также SoC Qualcomm Snapdragon 8155.

Автомобиль оснащён системой панорамного изображения с углом обзора 540 градусов, проекционным дисплеем W-HUD, четырьмя подстаканниками, подлокотником с регулируемой температурой, беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, 10 динамиками в старшей версии (8 в базовой).