Geely Galaxy E8 будет напрямую конкурировать с BYD Han EV

Ожидается, что Geely Galaxy E8, первый седан в чисто электрической серии Galaxy E, станет доступен для предзаказа 30 октября в Китае. Ожидается, что стартовая цена составит около 27 300 долларов, а запуск состоится в четвертом квартале этого года. Galaxy E8 будет напрямую конкурировать с такими моделями, как BYD Han EV, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Модель Galaxy E8, построенная на базе платформы Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), имеет размеры 5010 х 1920 х 1465 мм, колесную базу 2925 мм и снаряженную массу 2030 кг. На выбор потребителям предлагаются как 18-дюймовые, так и 19-дюймовые диски.

Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,199Cd. Кроме того, ожидается, что мощность будет поступать от электродвигателя мощностью 272 л.с. и литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 62 или 76 кВт•ч, что обеспечит запас хода 550 км и 665 км соответственно.

В салоне 45-дюймовый экран 8K размерами 1130 x 138 мм и толщиной 9,8 мм, охватывающий все пространство от водителя до переднего пассажира. Он будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 8295.

Также в глаза бросается руль типа штурвал.