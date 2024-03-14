JAC Motors и Volkswagen инвестируют в совместное предприятие в Китае свыше $900 млн

Китайский автопроизводитель JAC Motors и немецкая компания Volkswagen Group дополнительно инвестируют 6,5 млрд юаней (около $905 млн) в совместное предприятие по производству электромобилей в КНР. Об этом сообщает в среду информационный ресурс "Ицай глобал", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Китайская сторона инвестирует 1,6 млрд юаней, а остальные средства - Volkswagen. Предприятие начало свою работу в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой) в конце прошлого года. С новыми инвестициями уставной капитал СП возрастет до 13,9 млрд юаней (около $1,9 млрд).

В последние годы Volkswagen увеличивает инвестиции в Китай, особенно в сферу производства электромобилей. В 2023 году компания приобрела 5% доли в китайском стартапе Xpeng Motors за $700 млн. Ожидается, что производство двух электромобилей среднего размера, разработанных совместно этими компаниями, начнется в Китае в 2026 году.

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