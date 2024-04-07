Volkswagen показал обновлённый хэтчбек Golf R

Volkswagen показал обновлённый "заряженный" хэтчбек Golf R. В самом начале 2024 года Volkswagen представил рестайлинговый вариант своего бестселлера Golf. Хэтчбек и универсал, текущее поколение которых станет последним с двигателями внутреннего сгорания, стали "умнее" за счёт нового оборудования и обзавелись более мощными моторами. Но флагманский Golf R задержится до середины года - топовый вариант хэтчбека официально представят летом, а пока немецкий автопроизводитель показал лишь закамуфлированный "хот-хэтч", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дебют самого мощного хэтчбека состоялся на традиционной зимней гонке Ice Race в австрийском Целль-ам-Зее - легендарный гонщик Ханс-Йоахим Штук и шестикратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон протестировали новые Golf GTI, Golf eHybrid и Golf GTE на ледовой трассе. Спортсмены также сели за руль нового Golf R, который пока представлен в виде серийного прототипа.

Полноприводный хэтчбек предстал перед широкой публикой в камуфляжной ливрее и в характерном для R-версии голубом цвете. Помимо тех обновлений, что получили базовый Golf и Golf GTI, новинка обзаведётся развитым аэродинамическим обвесом, новыми колёсами и акцентами синего цвета. Технические характеристики нового "хот-хэтча" не раскрываются, но автомобиль явно должен стать мощнее.

Бензиновый 2,0-литровый двигатель на Golf GTI стал мощнее на 20 сил и теперь развивает 265 сил так что должен стать мощнее и Golf R, который до обновления имел мощность 315 "лошадей" и оснащался 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Официальная премьера нового Volkswagen Golf R, как заявил глава подразделения Volkswagen R Райнхольд Ивенц, состоится летом 2024 года.

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