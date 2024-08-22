Представлен Chevrolet Tahoe 2025

Представлен внедорожник Chevrolet Tahoe 2025 модельного года, который предлагается по официальной цене от 91 000 до 102 000 долларов в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com

Длина, ширина и высота составляют 5382, 2058 и 1940 мм соответственно, а колесная база равна 3071 мм. Объем багажника составляет 722 л, но его можно увеличить до 3480 л.

Новый автомобиль получил большую семиместную компоновку, компоновку сидений 2+2+3, 13 мест для хранения вещей, трехзонный автоматический климат-контроль. Он оснащен большим панорамным люком на крыше, многофункциональными спортивными сиденьями, премиальной аудиосистемой Bose, в которой применяется технологии объемного звучания Centerpoint и SurroundStage.

Автомобиль получил 15-дюймовый полноцветный проекционный дисплей HUD, 11-дюймовую полноэкранную приборную панель, 17,7-дюймовый центральный экран управления. Он поддерживает интеллектуальное соединение Baidu, голосовое управление, Apple Carplay и обновления по воздуху.

Chevrolet Tahoe 2025 оснащен двигателем General Motors TurboMax с максимальной мощностью 223 кВт и максимальным крутящим моментом 500 Нм. Он сочетается с 10-ступенчатой высокопроизводительной автоматической коробкой передач Hydra-Matic собственной разработки General Motors.

Модель оснащена системой полного привода, механическим задним самоблокирующимся дифференциалом mLSD, адаптивной пневматической подвеской для всех четырех колес, электромагнитными индукционными амортизаторами MRC. Установлена система помощи при вождении Super Cruise уровня L2+.

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