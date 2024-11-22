Названы причины возгорания автомобилей зимой

В зимнее время года автомобиль может загореться по нескольким причинам. Одна из них - утечка масла или бензина. Об этом сообщает prmira.ru со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При похолодании риск появления течей возрастает: перемерзают резинотехнические элементы, различные трубки могут переламываться, мелкие трещины расширяются. Техническая жидкость начинает капать на нагретые металлические элементы и происходит воспламенение", - рассказал изданию эксперт.

Кроме того, частой причиной пожаров становится большая нагрузка на электрику. Водители зимой подолгу пользуются печкой, обогревом сидений и другими опциями. Короткое замыкание электросети может случиться как во время движения, так и при прогреве авто, отметил специалист.

Еще одной причиной возгорания машин во время морозов является некачественно установленная сигнализация с автозапуском, из-за чего может произойти короткое замыкание.