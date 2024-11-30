С молотка пустят уникальный болид Mercedes-Benz середины прошлого века

На аукционе RM Sotheby's продадут уникальный Mercedes-Benz W 196 R. Редчайший автомобиль был выпущен в 1955 году и получил название Stromlinienwagen. Эксклюзивный автомобиль принимал участие в гонках Формулы-1 в те времена, когда регламент соревнований позволял командам выставлять на заезды совершенно не похожие друг на друга модели. Этим и воспользовались немецкие инженеры, построив десять спорткаров с открытым верхом и обтекаемым кузовом. Ориентировочная стоимость модели составляет 55 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mercedes-Benz Stromlinienwagen дебютировал на Гран-при Буэнос-Айреса в январе 1955 года. В том же сезоне болид продемонстрировал лучшее время круга на Гран-при Италии. Всего же необычный спорткар дважды побеждал в том сезоне. После соревнований Mercedes-Benz решил сохранить все десять построенных болидов. Однако несколько лет спустя четыре модели продали различным организациям.

Представленный экземпляр стал частью экспозиции музея Indianapolis Motor Speedway Museum. За минувшие годы специалисты дважды полностью перекрашивали кузов автомобиля. Аукционисты подчеркивают, что данный спорткар станет первым W 196 R, который сможет приобрести частное лицо. Предварительная стоимость Stromlinienwagen составляет около 55 миллионов долларов.

В 2022 году на торги выставляли Mercedes-Benz 300 SL, принадлежавший пятикратному чемпиону "Формулы-1" Хуану Мануэлю Фанхио. Тогда специалисты сообщали, что историческая модель может стоить десятки миллионов долларов.