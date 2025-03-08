Названы пять минусов кроссовера VGV U75Plus

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Константин Васильев протестировал кроссовер VGV U75Plus и рассказал о его недостатках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дверь багажника оснащена электроприводом. Правда, человеку выше 175 см придется пригибать голову, чтобы подойти к открытому багажнику. Чуть больший запас пространства под открытой дверью багажника не помешал бы", - сказал Васильев.

Руль регулируется только по наклону. Кроме того, даже в дорогих комплектациях нет климат-контроля. Также отсутствует датчик света.

Второй ряд сидений разделен на две части, а еще предусмотрена регулировка спинки по углу наклона. На третьем ряду ожидаемо тесновато.