Сколько автомобилей продали во всем мире в феврале?

Мировой авторынок вырос на восемь процентов. В феврале 2025 года глобальные продажи новых легковушек и коммерческих машин составили 6 565 191 единицу, что на 8,3 процента больше, чем в том же месяце 2024-го, подсчитали в консалтинговой компании GlobalData. Однако по сравнению с январем 2025 года продажи снизились: тогда было реализовано 6 782 098 машин. Самым заметным ростом в годовом сравнении отметился Китай, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Китай остается крупнейшим авторынком планеты. В феврале там продали 1 626 137 автомобилей, что на 36 процентов больше, чем за последний зимний месяц 2024 года. Но и китайский рынок заметно просел к январю 2025-го, когда было реализовано 1 963 464 машины.

Февральский результат США - 1 230 461 машина, что на 1,8 процента меньше показателя февраля 2024 года. В Западной Европе спрос снизился на 4,4 процента, до 974 698 единиц, в Восточной - на 10,6 процента, до 310 727.

Дилеры продали 213 842 автомобиля в Южной Америке (+19,6 процента), 405 663 в Японии (+18,7 процента), 130 926 в Южной Корее (+14,8 процента) и 115 080 - в Канаде (-4,9 процента).