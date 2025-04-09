Купе и кабриолет Mercedes-AMG CLE получили лимитированную версию

Mercedes-Benz добавил лимитированную версию "заряженным" CLE. Купе и кабриолет с приставкой AMG, дебютировавшие в прошлом году, получили варианты Limited Edition с множеством возможностей для персонализации и различных пакетов. Двухдверки можно снабдить, например, карбоновыми деталями и спойлером, особыми тормозными суппортами и активными опорами двигателя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Опознать особые Mercedes-AMG CLE можно по наклейкам с большим логотипом AMG и цветными акцентами - желтыми для купе и черно-синими для кабриолета. Оба автомобиля окрашены в серый и синий цвета из палитры Manufactur и оснащены 20-дюймовыми колесными дисками с особым дизайном и серыми тормозными суппортами.

В салоне купе - сиденья с обивкой из черной кожи AMG Nappa и желтой контрастной строчкой, а для кабриолета выбрали белую кожу с черными акцентами. По умолчанию интерьеры украшены декором из углеродного волокна, подсвечивающимися буквами AMG на порогах, особыми ковриками и значками.

Эксклюзивно для купе можно доказать пакет AMG Night с глянцево-черными деталями - декором на переднем и заднем фартуке, накладками на крылья и так далее, а также сдвоенными насадками на патрубки выхлопной системы и тонировкой боковых стекол.

Пакет AMG Night II вместо глянца добавляет темный хром, AMG Styling включает в себя спойлер на крышке багажника, задний фартук AMG с диффузорной пластиной и измененные воздухозаборники. Оба эксклюзивны для купе.