Новый Volkswagen Touran окажется электрокаром с хитрыми дверями

Volkswagen готовит минивэн с хитрыми дверями для соперничества с Zeekr. Британский Autocar выяснил, что автопроизводитель вернулся к идее возрождения модели Touran в формате электромобиля. По данным инсайдеров, Volkswagen осознал, что семейные минивэны могут по-прежнему приносить прибыль в Европе и Китае, выгодно отличаясь от кроссоверов. Ожидается, что "батарейный" Touran будет компактнее, легче и дешевле ретроминивэна ID. Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Источники по-прежнему считают, что Volkswagen выберет ретростиль Bulli для нового Touran, хотя такие слухи ходят уже пять лет. Однако немецкая марка может сделать ставку на максимально практичный салон, чтобы заинтересовать местные таксомоторные парки и добиться общей универсальности.

Интересно, что среди ориентиров для будущего Volkswagen Touran называют Zeekr Mix: по неофициальным данным, в Вольфсбурге тоже раздумывают над хитрой кинематикой дверей и расширенными возможностями трансформации кресел. Сейчас ID.Buzz нацелен на "премиальный" сегмент, а новый минивэн окажется проще и сфокусируется на семейных покупателях.

Если проект получит зелёный свет, то дебют может состояться в 2027 или 2028 году. Уходящий топливный Volkswagen Touran является одним из самых продаваемых минивэнов в сегменте, а общий тираж превысил 2,6 миллиона экземпляров. Хотя слухи об отставке ходят давно, модель до сих пор выпускается и доступна в конфигураторе.