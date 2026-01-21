Названы самые быстро ржавеющие китайские автомобили

Самые быстро ржавеющие китайские автомобили - кроссоверы GAC GS4, Jetta VS7 и ряд других моделей. Об этом журналу Motor сообщил операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"GAC GS4 показал худшие результаты по защите от коррозии - полное отсутствие цинкового покрытия на кузове, что делает его наиболее уязвимым перед ржавчиной. Несмотря на некоторое количество оцинкованных деталей у Jetta VS7, значительная часть кузова осталась без специальной защиты", - сообщил Житнухин.

Как отметил эксперт, владельцам моделей следует обеспечить регулярную антикоррозийную обработку. По его словам, из-за отсутствия полного защитного покрытия общая устойчивость кузова к негативным воздействиям окружающей среды снижена.

К брендам с аналогично низкой стойкостью к коррозии он отнес Lixiang, Lifan и Dongfeng. В большинстве случаев их автомобили не имеют полноценной оцинковки.

Специалист пояснил, что проблема может проявляться по-разному: у одних китайских машин наблюдается быстрый износ лакокрасочного покрытия, ускоряющий коррзию, а у других недостаточно защищены ключевые элементы кузова, такие как днище и колесные арки.

В то же время эксперт отметил, что ведущие китайские автопроизводители активно улучшают свои технологии. Новые модели марок Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery демонстрируют улучшение качества антикоррозийной обработки.