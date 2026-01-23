Представлен новый хэтчбек Toyota GR Yaris

В честь новой победы на Чемпионате мира по ралли Toyota подготовила лимитированную версию GR Yaris, в разработке которой участвовал сам Себастьен Ожье, девятикратный чемпион мира 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, спецсерия получила уникальные элементы интерьера и экстерьера, отражающие вкусы пилота, включая вертикальный "ручник" и рулевое колесо уменьшенного диаметра с обновленными переключателями.

Главная техническая особенность - новый режим полного привода Seb, перераспределяющий тягу по осям в соотношении 40:60. "Чемпионская" версия GR Yaris будет предложена только с механической коробкой. Автомобиль будет оснащен 1,6-литровым турбомотором, развивающим 304 л.с. и 400 Нм.

Производство "чемпионского" GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition ограничено всего 200 экземплярами.