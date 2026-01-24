Hyundai Santa Fe нового поколения сгорел на ходу

Неприятный инцидент произошел с одним из прототипов нового поколения Hyundai Santa Fe, который проходил дорожные испытания. Автомобиль полностью уничтожен в результате сильного возгорания, произошедшего во время тестов на скоростной магистрали в южнокорейском Ульсане.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание News1.kr, огонь начался в подкапотном пространстве и быстро распространился на переднюю часть машины. На тушение пожара потребовалось около 40 минут, в операции были задействованы семь единиц спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших, однако прототип получил критические повреждения - передняя часть кроссовера выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Официальных комментариев от пресс-службы Hyundai о причинах случившегося пока не последовало. Представители местных властей также не спешат с выводами. По одной из неофициальных версий, возгорание могло быть связано с испытаниями новой силовой установки. Если эта гипотеза подтвердится, инцидент может повлиять на сроки и планы обновления модели.