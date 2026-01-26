Chery стал лидером по продажам китайских SUV в мире

По итогам 2025 года Chery Group стала самым продаваемым китайским брендом внедорожников и кроссоверов в мире. Компания реализовала 2 315 275 SUV.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, ключевую роль в успехе сыграли модели линейки Tiggo, которые стабильно демонстрируют высокие продажи как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

Серия Chery Tiggo 7 уже 4 года подряд остается самым экспортируемым китайским бензиновым кроссовером класса A. С момента запуска было продано более 1 млн таких автомобилей более чем в 100 странах. В свою очередь, Tiggo 8 в 2025 году вновь стал самым продаваемым среднеразмерным SUV китайского бренда и на протяжении 10 месяцев подряд удерживал лидерство среди бензиновых моделей в своем классе в Китае.

Общие продажи Chery Group в 2025 году достигли 2 806 393 автомобилей, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 17,4% - до 1 344 020 машин и составил почти 48% от общего объема.

Совокупный экспорт Chery превысил 5,85 млн автомобилей. Каждый пятый китайский автомобиль, поставляемый на мировой рынок, носит эмблему Chery.