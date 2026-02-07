Mazda прекращает выпуск компактного кроссовера CX-3

Производство компактного Mazda CX-3, подходит к концу. Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, выпуск модели для внутреннего японского рынка официально прекратится уже в конце этого месяца. Это стало первым шагом к остановке производства модели, дебютировавшей еще в 2015 году, по всему миру.

CX-3 долгое время был важной моделью для бренда, но в последние годы сильно устарел на фоне новых кроссоверов Mazda. На ключевом для компании рынке США его продажи прекратили еще в 2021 году, заменив более современным CX-30. В данный момент все CX-3 для Японии поставляются с завода в Таиланде, который также обслуживает другие рынки.

Вместе с CX-3, вероятно, завершит свой жизненный цикл и хэтчбек Mazda2, остановка производства которого ожидается в июне этого года. Полноценным преемником уходящего кроссовера станет новая модель, которая может получить имя CX-20. Ее концепт показали еще в прошлом году ориентировочный срок дебюта серийной версии - 2027 год.