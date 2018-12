“Məni niyə saxlasınlar, it zadam?” - Səidə Sultan

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

ARB TV-nin "Show News" verilişinin növbəti müsahibi Səidə Sultan olub.

Səidə Sultan evli kişilərlə eşqbazlıq edən həmkarlarının ünvanına sərt mesajlar göndərib:

"Elə müğənnilər şou-biznesin adını batırlar. Mən subay qızam, səidə olaraq da özümü tanıyıram. Mən elə yaşamışam ki, heç bir ailəni dağıtmamışam. Elə qələti heç vaxt etmərəm. Mən subayam, məni subay oğlan sevə bilər. Məni başqa oğlan sevə bilməz. Mən o hərəkəti edirəmsə, deməli o kişinin uşaqlarına, evdə öz bacılarıma hörmət etmirəm. Şou-biznesdə heç kəs barmağını qatlayıb deyə bilməz ki, Səidə üçün nəyisə mən etmişəm.

Mən elə həyatı da sevmirəm ki, kiminsə nəyisə olum məni saxlasın. Mən it zadam? Məni niyə saxlamlıdır? Özümün əli də, ayağı da var, dilim də dirçəyim də var. Mən ölərəm, gəbərərəm elə həyatı yaşasam. Əri ola-ola, o hərəkəti edirlər sonra da biz müğənnilərin adı çıxır. Mən o hərəkəti etmək istəsəm, ərimdən boşanıb edərəm də... Bəs mənim vicdanım harda qaldı? Ayrıl, get kefini et. Yazıq tamaşaçı eləsi də var inanır, onlara ürəyim ağrayır. Uzun paltarı geyinib çıxırlar... Tamaşaçı da abırlı bilir".

