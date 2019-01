53 yaşlı serial aktyoru təcavüzə görə saxlanılıb - FOTOLAR

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Tanınmış aktyor təcavüzdə ittiham olunur.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, "Neighbours and Home and Away" serialının aktyoru Viktoriya polisi tərəfindən saxlanılıb.

Avstraliyalı aktyor, 53 yaşlı Kraq Maklaken (Craig McLachlan) 8 qadına qarşı əxlaqsızlıq etməkdə təqsirləndirilir.

Fevral ayının 8-də aktyor hakim qarşısına çıxarılacaq.

