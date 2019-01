ABŞ-da öldürülən azərbaycanlının cəsədi vətənə göndərilir - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Könüllülər ABŞ-da öldürülən azərbaycanlı iş adamı Elçin Xəlilovun cəsədinin vətənə gətirilməsi üçün bir sutka ərzində 33 min dollar toplaya biliblər.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla yanaşı, cəsədin Azərbaycana gətirilməsi üçün 30 min dollar lazım olub.

Bir gün ərzində gofundme.com portalındakı "Help me for Elchin" bölməsi 33 min dollar toplayıb.

Qeyd edək ki, maliyyə axını hələ də davam edir.

Xatırladaq ki, 29 yaşlı azərbaycanlı E.Xəlilov Şimali Karolinada ona məxsus mobil telefon mağazasında öldürülüb.

