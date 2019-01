49 yaşlı müğənni bikinili görüntüləri ilə gənc qızları geridə qoydu - FOTOLAR

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Las Vegasdakı konsertindən əvvəl tətil edən məşhur müğənni Ceniffer Lopez paylaşdığı fotolar ilə heyranlarını diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, ötən aylarda 49 yaşını qeyd edən Ceniffer Lopez konsert turuna davam edir. Vaxt tapdıqca istirahət edən müğənni gözəl bədən quruluşu ilə diqqətləri üzərinə çəkir.

Narıncı rəngli geyimi ilə cəsur pozalar verən müğənni bu görüntülərini "İnstagram" hesabında paylaşıb.

İzləyiciləri Lopezin bu paylaşımlarına çox sayda şərh bildirib. Bir çox izləyicisi Lopezin bu yaşda belə görünməsinin səbəbinin idmana olan həvəsi və sağlam qidalanma olduğunu deyib.

Ceniffer Lopezin "İnstagram"da 80 milyon izləyicisi var. "Her All İ Have" adlandırdığı konsert seriyasına 2016-cı ildə başlayan düyanı turlamağı düşünür. Lopez bu turnir çərçivəsində 120 konsert verdi. Turnir 29 sentyabrda başa çatacaq.

