ABŞ-a köçüb, orada sürücü işləyən aktyor Tolqa Karel yeni fotosunu izləyiciləri ilə paylaşıb.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, foto Tolqanın namaz qıldığı zaman çəkilib.

Maraqlısı isə o olub ki, aktyor Arizona çölündə namaz qılıb. Karel fotoya "Ürəyim Arizona düzündə namaz qılmaq istədi. Məscid yoxdur, amma heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Hər yer Allahın evi kimidir. Allahım, sənə malımı, dinimi və nəfsimi əmanət edirəm. Hökmünə məni razı et, bəxtimdəkiləri mənə nəsib et. Nəfsimi üsyandan məhrum et, kömək ol" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, "Yaprak Dökümü" serialı ilə məşhurlaşan Karel aktyorluğu atıb.



Tolqa model Günay Musayeva ilə ailəli olub. Cütlüyün bir övladı var. Bir neçə il əvvəl boşanan Tolqa ikinci dəfə ailə qurub və Amerikada yaşayır.

