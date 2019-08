Son zamanlar boşanma xəbərləri ilə gündəmə gələn Beren Saat bu dəfə sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə qınaq obyekti olub.

Day.Az Yenicag.az -a istinadla xəbər verir ki, cazibədar aktrisa son zamanlar ingiliscə olan paylaşımlarına görə tənqidlərə məruz qalıb. A

xırıncı dəfə Beren "İnstagram"da üzərində "Saudi women no longer need a man's permission to travel" yazılmış şəkil paylaşıb.

İzləyənləri aktrisanı qınayıb. Ona sərt şəkildə "türkcə danış, bura Türkiyədir",- deyə irad tutublar.

Bir izləyicisi "atatürkçü olub, ingiliscə yazmağını anlamıram",- deyib.

Buna baxmayaraq sevənləri Bereni darda qoymayıb. Onlar aktrisanın müdafiəsinə qalxıb, dil bilməyin vacib olduğunu vurğulayıblar.

