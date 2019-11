Dünən "American Music Awards 2019" qaliblərinin adları açıqlanıb.

Day.Az Publika.az-a istinadən qaliblərin siyahısını təqdim edir:

İlin müğənnisi - Ariana Qrande

İlin kəşfi - Billi Ayliş

İlin videosu - Teylor Svift, "You Need To Calm Down"

İlin turu - BTS

Ən yaxşı pop / rok sənətçisi - Teylor Svift

Ən yaxşı pop / rok sənətçisi - Halid

Ən yaxşı pop / rok qrupu və ya duet - Şon Mendes və Kamila Kabello, "Señorita"

Ən yaxşı pop / rok mahnısı - Halsey, "Without Me"

Ən yaxşı pop / rok albomu - Teylor Svift, "Lover"

Ən yaxşı hip-hop ifaçısı - Kardi Bi

Ən yaxşı hip-hop mahnısı - Lil Nas X ft. Billi Rey Sayrus, "Old Town Road"

Ən yaxşı hip-hop albomu - "Post Malone", "Hollywood's Bleeding"

Ən yaxşı Soul / R&B Artisti - Beyons

Ən yaxşı Soul/ R & B mahnısı - Bruno Mars

Ən yaxşı soul / R & B albomu - Halid, "Free Spirit"

Ən yaxşı alternativ sənətçi - Billi Ayliş

Ən yaxşı soundtrek - "Bohemian Rhapsody", "Queen"

