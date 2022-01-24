İstanbul-Bakı-İstanbul üzrə bir neçə aviareys təxirə salınıb
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İstanbul-Bakı-İstanbul üzrə bir neçə aviareys təxirə salınıb.

Trend-in məlumatına görə, bu, İstanbula güclü qar yağması səbəbindən olub.

Belə ki, yanvarın 24-də TK334-335, yanvarın 25-də TK338-337, TK338-337 İstanbul-Bakı-İstanbul və TK7702-7703 Sabiha Gökçen-Bakı-Sabiha Gökçen reysləri təxirə salınıb.